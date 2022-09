La mamma di Giorgia Meloni: “Ora tolga subito la vergogna del Rdc”

“Spero tolga subito la vergogna del Reddito di cittadinanza”: così Anna Paratore, la mamma di Giorgia Meloni, commenta il trionfo elettorale della figlia.

Intervistata da La Repubblica, la donna si è detta ovviamente felice del risultato elettorale raggiunto dalla leader Fdi alle elezioni “come qualsiasi madre che gioisce se i figli sono contenti di quello che fanno”.

Anna Paratore rivela di aver fatto i complimenti alla figlia per telefono” senza nessun altro festeggiamento particolare”, mentre sul fatto che la figlia possa ricoprire il ruolo di premier dichiara: “Aspettiamo e vediamo come evolve lo scenario. Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire. Certo sono contenta, soprattutto perché mia figlia ha fatto tutto da sola, non ho spronato nessuno”.

“Mia figlia neofascista? Non diciamo baggianate, pensiamo al bene dell’Italia. Facciano i titoli che vogliono, sono tutte baggianate che lasciano il tempo che trovano” aggiunge la mamma di Giorgia Meloni.

Poi, l’attacco al Rdc: “Spero che si impegni a eliminare la vergogna del Reddito di cittadinanza ai 18enni, che prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi e dia quei soldi ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, a chi ne ha davvero bisogno. Non a chi non ha voglia di lavorare”.