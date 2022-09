Elezioni politiche 2022: la diretta live di oggi, 27 settembre

ELEZIONI POLITICHE 2022 – Giorgia Meloni è senz’altro la vincitrice delle elezioni politiche 2022, che si sono svolte il 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia ha ottenuto il 26% delle preferenze ed è ora la candidata numero uno per formare un nuovo governo: sarebbe la prima premier donna del nostro Paese. Il Pd non ha raggiunto il 20% e il suo segretario Enrico Letta ha già annunciato il passo indietro dopo il prossimo congresso. Tonfo pesante della Lega, al 9%. Buon risultato per il M5S, terza forza con il 15%. +Europa è sotto il 3%, Bonino non ce la fa. Fuori dal prossimo Parlamento anche Di Maio. Soddisfatto dell’esito del voto anche Berlusconi, che supera il terzo polo di Calenda. Di seguito le ultime notizie di oggi, 27 settembre, sull’esito delle elezioni e le conseguenze del voto.

Risultati elezioni politiche: la diretta

Ore 7,00 – Viminale: ecco la ripartizione dei seggi – Con lo spoglio completato, il Viminale ha diffuso la ripartizione dei seggi che comporrà il Parlamento nella prossima legislatura. Alla Camera, il centrodestra ottiene 235 deputati, a cui vanno ad aggiungersi altri due deputati eletti all’estero per un totale, quindi, di 237 onorevoli. Il centrosinistra riesce a ottenere 80 seggi ottenendo 4 seggi dalle votazioni all’estero per un totale di 84 deputati. Il Movimento 5 Stelle elegge 51 deputati, mentre Italia Viva-Azione ottengono 21 seggi. Al Senato, invece, il centrodestra elegge 112 senatori, il centrosinistra 42, il Movimento 5 Stelle 28 e il Terzo Polo 9.

Ripartizione seggi

Come vengono ripartiti i voti delle elezioni politiche 2022 (qui sopra la diretta della giornata)? I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).