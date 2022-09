Elezioni politiche 2022, Renzi: “Meloni ringrazi Letta”

Matteo Renzi rompe il silenzio post-voto e commenta il risultato delle elezioni politiche 2022 senza rinunciare a punzecchiare i suoi avversari politici, in primis Enrico Letta.

Dal Giappone, dove si è recato per partecipare ai funerali dell’ex primo ministro Abe Shinzo, il leader di Italia Viva ha proposto le sue riflessioni sul voto nella sua Enews.

“Meloni ha vinto – ha scritto Renzi – Deve ringraziare i suoi elettori, la sua tenacia, la sua coalizione e soprattutto Enrico Letta, sul cui disastro non insisto. Dico solo che – se Letta non avesse scientificamente sbagliato tutto negli ultimi due mesi – oggi Meloni non avrebbe la maggioranza assoluta. Se Letta non si fosse impegnato così tanto, oggi la Meloni non avrebbe i numeri assoluti”.

“La destra italiana non è fascista” ha aggiunto Renzi ribadendo quanto già dichiarato in un’intervista alla Cnn, ovvero che “non c’è alcun rischio per la democrazia con Meloni premier”.

“Con la destra, dunque, al massimo rischiamo il portafogli, perché io li ritengo incapaci di governare” ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio.

“A proposito – scherza Renzi – ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che mi chiedono di far cadere il governo: ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù il Governo bisogna che almeno lo facciano!”.

Sul risultato del Terzo Polo, ovvero l’alleanza formata dalla sua Italia Viva e da Azione di Carlo Calenda, che alle elezioni politiche ha sfiorato l’8 per cento, Renzi afferma: “Siamo andati molto bene”.

“Qualcuno sperava di più? Certo: tutti sperano sempre di più, ma raggiungere quasi l’8%, alla pari di Forza Italia e Lega, è un grande risultato. Bravi tutti i candidati, cominciando naturalmente da Carlo Calenda, fino ai candidati di servizio e a quei candidati che hanno ricevuto nelle scorse ore la doccia fredda della mancata elezione. So cosa si prova in questi casi. Intanto, un abbraccio cumulativo, poi al rientro mi farò vivo”.

Renzi, poi, conferma che il Terzo Polo farò opposizione, ma apre a un eventuale tavolo sulle riforme costituzionali: “Se chiederà un tavolo per fare insieme le riforme costituzionali, noi ci saremo perché siamo sempre pronti a riscrivere insieme le regole”.