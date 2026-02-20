Icona app
Politica
Politica

Luigi Di Maio sale in cattedra: è diventato professore onorario del King’s College di Londra

Credit: AGF

Lo ha annunciato l'ex ministro sui social

di Niccolò Di Francesco
Luigi Di Maio diventa professore onorario del Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Lo ha annunciato lo stesso ex ministro degli Esteri italiano, e attualmente Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo, sui social. “Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione” ha scritto l’ex esponente del Movimento 5 Stelle. Il Kings’ College, come sottolinea l’Ansa, è “la quarta più antica università britannica ed è considerato uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Dodici, tra alunni e accademici dell’università, sono stati insigniti del premio Nobel”.

Di Maio dal 2023 ricopre il ruolo di Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo con il compito di “sviluppare ulteriormente un partenariato dell’Ue più forte, completo e strategico con i Paesi della regione del Golfo, sostenendo l’Alto rappresentante dell’Ue”. All’epoca la nomina creò numerose polemiche sui social per le battaglie anti-casta che Di Maio fece quando era ancora nel M5S. Per il suo ruolo da inviato speciale nel Golfo Persico, infatti, Luigi Di Maio percepisce un minimo di 13mila euro mensili netti. A questi vanno aggiunti dei benefit per lo staff e rimborso spese. Lo stipendio, inoltre, potrebbe salire oltre i 16mila euro in caso di trasferimento all’estero.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
