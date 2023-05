Quanto guadagna Luigi Di Maio inviato dell’Ue nel Golfo Persico: lo stipendio

Luigi Di Maio è stato nominato inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico, ma è già polemica per lo stipendio che l’ex capo politico del M5S percepirà per ricoprire questo nuovo ruolo.

Il via libera alla nomina è arrivato nella mattinata di lunedì 15 maggio alla riunione del Comitato Politico e di Sicurezza e a quella dei rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue senza che nessuno dei presenti interrompesse la procedura per chiamare il dibattito.

A proporre la nomina dell’ex ministro degli Esteri italiano era stato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

Con il via libera formale Di Maio entrerà in carica come Rappresentante Speciale dell’Ue nel Golfo il prossimo 1 giugno, ma, come detto, sui social è montata la polemica per quello che sarà lo stipendio percepito da Luigi Di Maio, soprattutto per le battaglie anti-casta portate avanti dall’ex ministro ai tempi del M5S.

Quando guadagna Luigi Di Maio

Per il suo ruolo da inviato speciale nel Golfo Persico, infatti, Luigi Di Maio percepirà un minimo di 13mila euro mensili netti. A questi vanno aggiunti dei benefit per lo staff e rimborso spese. Lo stipendio, inoltre, potrebbe salire oltre i 16mila euro in caso di trasferimento all’estero.

“Accolgo con favore la decisione del Consiglio di nominare Luigi Di Maio come primo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. Ora ha un mandato ambizioso da portare a termine: contribuire a portare il partenariato dell’Ue con i Paesi del Golfo a un nuovo livello strategico, con reciproco vantaggio” ha scritto Josep Borrell sul suo profilo Twitter.

“Il nuovo rappresentante speciale dell’Ue avrà il compito di sviluppare ulteriormente un partenariato dell’Ue più forte, completo e strategico con i Paesi della regione del Golfo, sostenendo l’Alto rappresentante dell’Ue – si legge in una nota ufficiale del Consiglio Ue – Di Maio entrerà in carica il primo giugno, con un mandato iniziale di 21 mesi”.