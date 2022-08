Tra sue opere, oltre a numerose pubblicazioni di carattere scientifico, figurano “Conversazioni sulla Costituzione” e “Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro”. Ha contribuito alla redazione della Storia d’Italia Einaudi. Sul nostro settimanale aveva scritto una lucida analisi sul tema del presidenzialismo, a seguito della rielezione di Sergio Mattarella. Un dibattito che si è riacceso nelle ultime settimane, visto che questa è una delle riforme chiave del programma del centrodestra in occasione del voto del 25 settembre. Sempre sulla rivista di TPI è apparsa la sua ultima intervista, firmata da Luca Telese. Carlassare parlava di come i principi fondamentali della nostra Costituzione siano rimasti inapplicati per colpa della politica, e lanciava un monito: così facendo i cittadini non andranno più a votare.