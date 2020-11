“La collega Quartapelle ha diritto di fare tutte le osservazioni politiche che crede, e voi avete il dovere di ascoltare”. Deve intervenire il presidente di turno, Ettore Rosato, per placare la bagarre che si scatena in Aula dai banchi della Lega quando prende la parola la deputata Pd Lia Quartapelle. I rilievi della deputata Dem sulla gestione in Lombardia – “la mia regione” rivendica – dell’emergenza Covid sollevano le reazioni dei leghisti, che contestano a gran voce tanto che Igor Iezzi, dopo tre richiami, viene espulso. Mentre a Daniele Belotti arriva più volte un sonoro “si vergogni”, sempre da parte di Rosato che invita a tenere la mascherina e le distanze.

La Lega protesta per la decisione del governo di inserire la Lombardia in fascia rossa: “Il governo giallorosso ha deciso di chiudere la Lombardia come zona rossa, contro il parere del governatore Attilio Fontana, senza rispetto degli enormi sforzi fatti in queste settimane dai cittadini lombardi e dal sistema produttivo lombardo. Una decisione grave che avrà gravi ripercussioni economiche per la Regione che garantisce più di un quinto del Pil nazionale, più di un terzo dell’export italiano”. Paolo Grimoldi, segretario della Lega in Lombardia, attacca così facendo notare che “ieri la regione Campania ha avuto 4.181 positivi su 21.684 tamponi esaminati, con un rapporto tra test e contagi del 19,2%” mentre sempre ieri “la regione Lombardia ha avuto 7.758 positivi su 43.716 tamponi, con un rapporto al 17,7%”.

“Sulla qualità e l’organizzazione degli ospedali campani, con ricoverati che restano sulle ambulanze o nei corridoi affollati come parcheggi, ognuno può facilmente verificare, come sulla qualità degli ospedali lombardi e sul numero dei posti a disposizione”, rimarca. “Eppure – è l’accusa dell’esponente della Lega – la Campania, con una giunta di centrosinistra, è zona gialla, il livello minimo, mentre la Lombardia, con una giunta di centrodestra, è zona rossa, il massimo livello. Ognuno tragga la propria conclusione”.

Leggi anche: 1. Conte ha firmato il nuovo Dpcm. Lockdown, chiusure, coprifuoco: ecco tutte le nuove misure / 2. Covid, zone rosse, arancioni e gialle: cosa si può fare dopo il nuovo Dpcm / 3. Covid, Cartabellotta (Fondazione Gimbe): “Situazione peggiore rispetto a marzo. Indice Rt sottostimato”

4. Coronavirus, terapie intensive occupate al 31%: superata la soglia critica fissata dal ministero della Salute / 5. Esclusivo TPI: “Sono positivo al Covid, ma Ats Milano non riesce a farmi il secondo tampone. E i privati mi rifiutano” / 6. Esclusivo. Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nei parcheggi. L’ospedale: “Tutto a norma”. Ma un documento dimostra che non è così

Potrebbero interessarti Zona Rossa in Lombardia, Fontana non ci sta: "Da Conte uno schiaffo in faccia" Nuovo Dpcm, Conte: "Italia divisa in tre aree, regole in vigore da venerdì" Zaia: "Chiederemo ai veterinari di fare i tamponi rapidi"