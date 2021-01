Lombardia, rimpasto a metà gennaio: “Gallera fuori”

Giulio Gallera vicino alle dimissioni? La dichiarazione dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia sui “medici che non possono rientrare dalle vacanza per i vaccini” ha spalancato una crisi che già era evidente da mesi per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Ma nonostante lo scenario principale sia la sua esclusione dalla giunta, secondo fonti dell’agenzia stampa AGI, Gallera potrebbe anche ottenere una delega minore e restare così nella squadra del governatore leghista Attilio Fontana.

Si parla quindi di “un rimpasto già a metà gennaio”, come riportato dall’AGI. Le complicazioni di questa opzione sono però sia una maggioranza che si troverebbe ad essere “zoppa”, sia l’opinione di diversi esponenti del centrodestra che sarebbero pronti a votare “secondo coscienza” davanti a una nuova mozione di sfiducia delle opposizioni contro Gallera.

La Lega trema dunque in Lombardia, ma Matteo Salvini continua a frenare: “Quando le cose saranno fatte lo saprete. Guardo avanti, non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia ad essere un modello. Dopo la bomba che ci è esplosa in casa con il Covid vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta l’Europa e abbiamo tutte le potenzialità per farlo”.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si correrà sempre con la stessa squadra Salvini ha risposto che “lo vedrete nei prossimi giorni”. E alla domanda se Gallera più continuare a fare l’assessore regionali poi Salvini ha aggiunto che “non faccio mai questioni di nomi, il nostro impegno è che nel 2021 la Lombardia corra”.

