Le prime foto di Liliana Segre con la scorta a Milano

In seguito alle minacce e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela alla senatrice a vita Liliana Segre, ex deportata ad Auschwitz, che, da oggi, avrà la scorta: due carabinieri la accompagneranno in ogni suo spostamento.

Il figlio di Liliana Segre a TPI: “Indegno che mia madre sia finita sotto scorta solo perché testimonia gli orrori di Auschwitz”

Perdonaci Liliana: non bastavano i lager, con la scorta ti è stata inflitta un’ulteriore pena

Liliana Segre consegna una pagina del suo diario dal lager

