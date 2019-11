Liam Cunningham di Game of Thrones difende le sardine e risponde a tono a un fan di Salvini

Ser Davos non ha smesso di combattere. Anche al di fuori degli schermi – e della finzione – il suo interprete, Liam Cunningham, ha deciso di schierarsi a favore delle sardine e l’ha fatto tramite social.

L’attore di Game of Thrones, conosciuto per aver interpretato Ser Davos, ha risposto a tono a un fan di Salvini.

La disputa è nata su Twitter, quando Liam Cunningham ha condiviso un video della manifestazione delle sardine svoltasi la scorsa settimana a Modena, citando – e riprendendo – il verso di “Bella Ciao Ciao Ciao” intonato dai manifestanti sotto la pioggia.

Liam Cunningham contro un fan di Salvini: “Vai a quel paese”

Un fan di Matteo Salvini ha poi replicato intimandogli di farsi gli affari propri, negando l’esistenza del fascismo in Italia e insinuando che invece ci sia un alto tasso di comunisti.

“In Italia non ci sono fascisti, ma un sacco di comunisti che disprezzano gli altri partiti e li considerano non democratici. La maggioranza degli italiani ha scelto i partiti di destra in questo momento, questa è democrazia”.

Cunningham ha deciso di liquidarlo brutalmente: “Tu ritwitti i post di Salvini. Vai a farti fo***re”, ottenendo largo consenso da parte dei suoi follower.

Il commento lasciato all’attore è stato cancellato, ma la risposta esemplare rimane ben evidente.

Dopo la manifestazione di Modena e Bologna, per le sardine sono previste tante altre manifestazioni in giro per l’Italia: quella di ieri, il 25 novembre, a Parma, e poi a Napoli, Firenze e Ferrara il 30 novembre. E poi a Milano, Avellino e Roma.

Cunningham è molto affezionato al nostro paese. Attualmente, è coinvolto nel nuovo progetto di Sky: Domina, una serie televisiva storica ambientata nell’antica Roma che racconta il potere dal punto di vista femminile, con l’ascesa al potere di un’imperatrice.