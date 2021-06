Sondaggi, Letta: “Con Draghi il Pd cresce e la Lega perde”

“Il Pd è in salute. Salvini no. In sei mesi la Lega ha perso il 6 per cento e noi abbiamo guadagnato il 3 per cento”. Il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato in questo modo il sondaggio Ipsos secondo cui i dem scavalcano il Carroccio attestandosi come primo partito d’Italia. “Stando al governo con Draghi noi cresciamo e Salvini cala pesantemente. Punto”, ha detto il leader rispondendo alle domande dei militanti dem in un filo diretto su Radio Immagina. “Poi vedo che il governo è apprezzato dagli italiani, che sta impostando bene le riforme, abbiamo fatto la scelta giusta”.

A proposito dei sondaggi, Letta ha detto: “Con grande franchezza, li guardo con la coda dell’occhio. La storia di questi anni e il nuovo modo con cui si comunica ci dice che la gente si fa un’idea alla fine della campagna elettorale, e decide negli ultimi giorni. Decidere in base ai sondaggi settimana per settimana non ha senso. Ho visto che Salvini se la prende con Ipsos; a parte che è poco elegante, ma è come il malato che rompe il termometro; piuttosto deve prendere l’aspirina. È una reazione infantile“.

“Vedo che i risultati arrivano e che stare al governo con Draghi ci fa bene”, ha detto Letta in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata sabato scorso. “Erano quattro anni che non ci davano prima forza del Paese. Questi numeri dicono che noi ci siamo. Trasformeremo i sondaggi in voti e vinceremo le elezioni”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la situazione interna al Pd, Letta dice: “Vedo sostegno leale e vedo che c’è un dibattito culturale. Non ho nessun timore, nessun elemento di preoccupazione. Dopo i primi tre mesi sono contento dello stato interno al Pd. Tranne rare eccezioni vedo sintonia”.

