Letta risponde a Salvini: “Se dice no a riforme, esca dal governo”

Letta risponde a Salvini: “Esca dal governo se non vuole le riforme”

“Se Salvini non vuole le riforme esca dal governo”: così il segretario del Pd, Enrico Letta, risponde al leader della Lega, Matteo Salvini, che in un’intervista aveva imposto il suo altolà all’esecutivo sulle riforme di fisco e giustizia.

In un’intervista a La Repubblica, infatti, Salvini ha rilanciato la candidatura di Draghi al Quirinale e sottolineato l’impossibilità di “riformare giustizia e fisco” aggiungendo: “La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura”.

Dichiarazioni che hanno provocato la risposta di Enrico Letta che, nel corso del suo intervento all’assemblea di Articolo Uno, ha affermato: “Se quella è l’intenzione (riferendosi alle parole del leader della Lega n.d.r.) con la quale Salvini è al governo, per quanto ci riguarda credo che le strade debbano divergere al più presto”.

“Se Salvini dice quello – ha aggiunto il segretario del Pd – non ha nemmeno chiarezza sul fatto che per avere credibilità sul Pnrr bisogna fare quelle riforme, dalla giustizia alla riforma fiscale che non si può eludere. Lo dico con la massima chiarezza possibile: questo governo è qui per fare le riforme e noi appoggiamo il governo convintamente”.

