Speranza: “C’è chi lavora a esecutivo Speranza-Salvini”

“Leggendo i giornali oggi, si capisce che c’è chi lavora a spezzare l’asse Pd-M5S-Leu perché lavora a un governo Meloni-Salvini”: lo ha dichiarato il ministro della Salute dell’esecutivo Draghi, Roberto Speranza, all’assemblea nazionale di Articolo Uno.

“Va molto di moda insultare il M5S – ha aggiunto Speranza – io penso che quel Movimento abbia rappresentato una carica straordinaria di rinnovamento di questo Paese e questo io penso sia un bene”.

“Mi auguro che il lavoro di Giuseppe Conte possa far compiere al Movimento un nuovo passo avanti” ha sottolineato il ministro aggiungendo: “Per questo penso che il dialogo fra noi debba restare ancora vivo per fare un altro pezzo di strada insieme”.

Speranza, poi, ha incalzato gli alleati a “lavorare da subito perché questo stare insieme sia coltivato”, invitando Pd e M5S a raggiungere subito un accordo in vista dei possibili ballottaggi alle amministrative.

“C’è ancora tempo per lavorare in vista delle amministrative, bisogna essere rispettosi e indicare sempre qual è l’orizzonte. Ovunque c’è il margine per lavorare, dobbiamo farlo. Da subito si sia chiarissimi sul dopo: si vota in città rilevanti in cui si arriverà ai ballottaggi”.

“Dobbiamo assumere subito un impegno – ha aggiunto Speranza – dicendo che dove non si possono fare accordi al primo turno, si sosterrà il candidato di chi, appartenente a questa famiglia, arriverà al secondo turno”.

Le parole di Speranza arrivano poche ore dopo quelle di Salvini che, in un’intervista, aveva imposto il suo altolà al governo Draghi sulle riforme di giustizia e fisco, sottolineando l’impossibilità di lavorare con Pd e 5 Stelle.