Letta: “Italiani non seguite Salvini, è un irresponsabile, con lui ci giochiamo l’estate”

“Non vogliamo fare fuori Salvini, mi sembra che sia lui a voler fare fuori se stesso. Servono delle regole di ingaggio, sarebbe irresponsabile chi, a casa nostra, si mettesse a fare giochi politici. Questo non è il momento dei giochi politici ma della chiarezza. Se Salvini interpreta quelle regole di ingaggio con correttezza e responsabilità, bene. Fino ad ora non l’ha fatto”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Massimo Giannini a “30 Minuti al Massimo”. “Non sarei responsabile se consentissi a Salvini di pensare di avere campo libero in questa maggioranza per le sue scorribande”, ha aggiunto.

“Agli italiani dico: siamo, siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l’estate. Non dategli retta”. La ripartenza “è gestibile a patto che non si facciano passare messaggi sbagliati sul coprifuoco”, ha continuato Letta attaccando il leader della Lega. “Se sbagliamo adesso, se gestiamo irresponsabilmente i week end ci giochiamo l’estate”, ha poi concluso.

“Se invece seguiamo una linea di prudenza e riaperture in sicurezza – ha aggiunto il segretario dem, intervistato in diretta sul sito della “Stampa” -, l’estate può andare alla grande”. Secondo Letta, il messaggio di Salvini “è un errore profondo perché l’obiettivo è uscire dalla pandemia. Se la politica fa passare il messaggio che da maggio c’è il liberi tutti, è irresponsabile”.