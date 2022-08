Letta chiude ancora al M5s: “Le alleanze sono definite. Calenda? Ha deciso di aiutare la destra”

“Calenda ha deciso di aiutare la destra”. Così Enrico Letta ha commentato la clamorosa rottura del patto tra Partito democratico e Azione, annunciata oggi da Carlo Calenda. “Che promesse puoi fare agli italiani se decidi di rompere la parola data?”, ha detto il segretario del Partito democratico al Tg1, dopo i primi commenti a caldo alla decisione dell’ex ministro dello Sviluppo economico di tirarsi indietro dal patto siglato solo cinque giorni fa con il Pd assieme all’alleata +Europa.

“Gli italiani hanno visto benissimo, c’è stato un patto sottoscritto e una parte ha deciso di non onorare la parola data. Secondo me in politica, come nella vita, è grave”, ha sottolineato Letta, che ha promesso un Pd “ancora più determinato rispetto a prima”. “È chiaro che gli italiani, con queste legge elettorale, dovranno scegliere se essere governati da Meloni, dalle destre, o da noi”, ha detto l’ex presidente del Consiglio, che ha ancora una volta chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di accordo con il Movimento 5 stelle. “Le alleanza sono definite”, ha detto Letta. “È stato Conte a far cadere il governo Draghi. Si è assunto un’enorme responsabilità e per noi questo è un fatto conclusivo”.