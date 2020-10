Chi è Jose Carlos Alvarez, il compagno di Rocco Casalino risultato positivo al Covid

Jose Carlos Alvarez è il compagno di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Come ha rivelato in esclusiva su TPI Selvaggia Lucarelli, Rocco Casalino è attualmente in isolamento fiduciario a seguito della riscontrata positività del suo compagno. Ma chi è Jose Carlos Alvarez?

Di nazionalità cubana, ha 30 anni, mentre Casalino ne ha 48. I due, dopo qualche mese di crisi, sono tornati insieme di recente. A inizio settembre il settimanale Chi ha paparazzato il portavoce del premier Conte in compagnia del fidanzato cubano in Salento. Jose Carlos Alvarez nei mesi scorsi è stato segnalato all’antiriciclaggio. Proprio questa vicenda potrebbe aver portato i due a separarsi, almeno momentaneamente.

In una nota il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva spiegato che Alvarez Aguila è “vittima del trading online”: “Durante il periodo del lockdown, Alvarez è stato attirato da un sito di trading online. Il call center di una società ricollegabile al sito lo chiamava più volte al giorno fornendogli suggerimenti su dove e come investire, con la prospettiva di un guadagno facile e sicuro. La situazione è degenerata fino a sconfinare in un meccanismo simile a quello del gioco d’azzardo e della ludopatia, condizione che spiega il continuo passaggio in modo compulsivo di soldi dal suo conto alla carta prepagata con cui faceva transazioni sul sito (da qui, presumibilmente, la segnalazione alla Banca d’Italia). Alvarez è arrivato a perdere in solo 2 mesi 18mila euro dei suoi risparmi”.

“Preciso che Alvarez non ha mai acquistato titoli italiani o collegati all’attività di governo. In alcun modo la mia persona è ricollegabile a questa sua attività Infatti, non ero al corrente di quanto stesse accadendo né ho mai condiviso con lui informazioni riservate. L’unica informazione che avevo era che stesse seguendo un corso di trading online, che era diventata una sua passione, non che stesse consumando i suoi risparmi. Alvarez disponeva di 25mila euro sul conto, chiesti alla banca come prestito per poter aprire un suo piccolo sushi bar. A questo progetto del sushi bar ero intenzionato a partecipare io stesso con un piccolo investimento. Opportunità, questa, accantonata a causa del lockdown e ora del tutto sfumata con le perdite avute con il trading online. I trasferimenti di denaro dal mio conto al suo non hanno nulla a che vedere con il trading”, aveva aggiunto Casalino.

Come detto, TPI ha rivelato in esclusiva la notizia che Alvarez è risultato positivo al Covid. “Al momento, i primi due tamponi effettuati martedì e mercoledì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri tamponi. Il suo ultimo contatto con il presidente Conte è avvenuto nella giornata di lunedì, mantenendo la distanza di sicurezza. Il compagno di Rocco Casalino è asintomatico. Il portavoce del premier sta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con lui. Casalino ha lievi sintomi”, ha svelato Selvaggia Lucarelli sul nostro sito. Casalino non ha preso parte alla conferenza stampa del premier di oggi con la quale ha presentato il nuovo Dpcm.

Leggi anche: Rocco Casalino: “Vengo sminuito e screditato per quei tre mesi al Grande Fratello”

Potrebbero interessarti Esclusivo TPI: Rocco Casalino è in isolamento fiduciario dopo che il compagno è risultato positivo al Covid Dpcm, Conte annuncia le nuove restrizioni: "Necessarie per evitare lockdown" Conferenza stampa Conte streaming e diretta tv: dove vederla | Nuovo Dpcm 25 ottobre