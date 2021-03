Pd, i giovani di InOltre promuovono Letta: “È la persona giusta per il Partito Democratico”

Inoltre – Alternativa Progressista: “Letta è la persona giusta per il Pd”

“Enrico Letta è la persona giusta per il Pd”: lo afferma l’associazione di giovani militanti del Partito democratico InOltre-Alternativa Progressista, commentando la decisione dell’ex premier di candidarsi alla guida del Pd.

“Enrico Letta è la persona giusta per questa difficile fase che stiamo attraversando. L’attenzione autentica ai giovani dimostrata con la Scuola di Politiche fa ben sperare per riportare al centro dell’agenda tanti temi e domande rimaste inevase per la nostra generazione” si legge in una nota di Giordano Bozzanca, presidente dell’associazione.

“Molti sanno entrare in campo con impeto, pochi sanno capire il momento di uscire e farlo con stile, credo sia misura di grande credibilità. In termini di real politik: ‘Se vuoi la pace appari come un combattente, se invece affronti una guerra appari come un pacifista’ (Genjis Khan)”.

“Ascolteremo la sua relazione con interesse perché è il momento della proposta e della sintesi. Apprezziamo molto il segnale – non scontato – delle sue prime dichiarazioni di voler far partire il dibattito dai circoli. Linea politica e ravvivare forme e modalità di partecipazione, le priorità al centro per proseguire più forti. Non faremo mancare il nostro contributo come associazione. Grazie Enrico, noi ci siamo!”.

