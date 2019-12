Incidente Roma, il commento di Salvini sulla morte delle due ragazze: “E qualcuno vorrebbe la droga di Stato”

Nel corso di un comizio ad Ancona, Matteo Salvini ha commentato l’incidente avvenuto a Roma nella giornata di domenica 22 dicembre, in cui sono morte due ragazze, affermando che c’è “qualcuno che vorrebbe la droga di Stato”.

Il riferimento è al fatto che Pietro Genovese (qui il suo profilo), figlio del regista Paolo, il conducente dell’auto che ha investito le due giovani, è risultato positivo ai test di alcol e droga.

Chi erano Gaia e Camilla, le due ragazze investite e uccise nei pressi di Ponte Milvio a Roma

“Per qualcuno la droga dovrebbe essere venduta direttamente dallo Stato, pensate la follia” ha esclamato Salvini dal palco di Ancona.

“Poi leggiamo nella cronaca di ieri che quest’anno non festeggiano il Natale due ragazze di 16 anni che sono state investite di notte a Roma da un ragazzo che è stato beccato positivo al test su alcol e droga” ha dichiarato il leader della Lega arrivato nelle Marche in vista delle prossime elezioni regionali, che si terranno nella primavera del 2020.

“La droga fa male – ha aggiunto Salvini – e noi dobbiamo combatterla piazza per piazza, città per città, scuola per scuola, giardinetto per giardinetto”.

L’ex ministro dell’Interno, poi, ha rivolto un ringraziamento particolare ai “tanti servitori dello Stato che lo stanno facendo, con riferimento particolare al questore di Macerata Antonio Pignataro”.

