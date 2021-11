Miracolo in Irpinia: in soli 10 giorni 8mila tessere Pd

Ottomila iscrizioni in 10 giorni, quasi mille al giorno: è il miracolo del Pd irpino che dal 24 ottobre al 5 novembre ha incassato adesioni record. Numeri da capogiro, specialmente se si pensa che nell’area metropolitana di Napoli le tessere sottoscritte al 2020 non superano le 5mila unità. La Commissione garanzia del partito, che mercoledì 10 novembre avrebbe dovuto validare le 10.400 sottoscrizioni pervenute, non si è ancora espressa. Le adesioni sono avvenute tutte rigorosamente online con il sistema della carta prepagata alla federazione Pd di Avellino.

