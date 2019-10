Il ministro Gualtieri: “La manovra è pronta, l’Iva non aumenta”

La manovra è pronta. Lo annuncia il ministero dell’Economia, Roberto Gualtieri, all’uscita del Nazareno, dove oggi, martedì 15 ottobre, si è tenuta la direzione del Partito democratico.

“Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma ormai il quadro di fondo è definito”, spiega Gualtieri. “Era difficile, ma ci siamo riusciti: l’Iva non aumenterà”. “Avremo meno tasse sul lavoro e quindi più soldi in busta paga, più soldi per gli investimenti a partire da quelli green e un robusto pacchetto per la famiglia”, sottolinea il ministro, secondo cui la prossima “sarà una manovra importate per il futuro del Paese”.

Entro questa sera il Governo deve inviare alla Commissione europea il Documento programmatico di bilancio, passaggio obbligato nella definizione della Legge di Bilancio 2020.

Manovra 2020, torna l’ipotesi di abbassare il tetto del contante

Il Governo conferma Quota 100 nella Legge di Bilancio

Marcucci (Pd): “Lavoriamo perché il governo duri fino alla fine della legislatura”

Potrebbero interessarti Il duello tv tra Renzi e Salvini che serve a entrambi i Mattei (di Lorenzo Tosa) Siria, Boldrini (Pd) a TPI: “Linea dura, non cedere a ricatto turco” Marcucci (Pd): “Lavoriamo perché il governo duri fino alla fine della legislatura”

Martina: “L’assegno unico per le famiglie con figli è centrale”