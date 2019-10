Martina: “L’assegno unico per le famiglie con figli è centrale”

Il deputato dem Maurizio Martina è convinto che l’assegno unico per le famiglie con figli sia centrale per le politiche che il Pd deve proporre. “Più risorse mettiamo lì e meglio è”, ha detto il dem.

E sul rapporto tra M5s e Pd Martina dice: “Siamo consapevoli delle differenze che ci sono tra noi e i Cinque Stelle, ma sono per alzare il livello dell’ambizione di questo incontro. Mi piacerebbe discutere di come noi apriamo una stagione nuova, di come cambiamo insieme per rendere questo paese più forte e più giusto. Si può partire da punti di vista diversi per poi convergere. L’importante è parlarne”, ha proseguito, parlando con la stampa prima dell’inizio della direzione Pd al Nazareno.

