“Governo con la Lega? Mai”: militanti del Pd scrivono a Zingaretti

Pubblichiamo la lettera di alcuni militanti e attivisti del Partito Democratico indirizzata al segretario dem Nicola Zingaretti

Egregio Segretario,

Emergono in queste ore delle novità in merito alla formazione del Governo presieduto dal prof. Mario Draghi, ove si afferma la disponibilità del Partito Democratico a far parte di una larga maggioranza politica in cui figurerebbero anche Lega e Forza Italia, oltre al già ben noto e scontato appoggio di Italia Viva. Pur consapevole della delicata situazione in cui versa attualmente il nostro Paese, dobbiamo dissentire da questa decisione; il Partito Democratico, ha sempre agito con grande senso di responsabilità e di servizio verso le istituzioni, anche derogando, talvolta, i valori statutari.

Governare con chi ha assunto deliberatamente posizioni liberticide e anti-europeiste, o con chi già in passato ha utilizzato gli incarichi di Governo per la realizzazione di interessi personali e di parte, significherebbe sancire la morte politica del partito, creando una situazione identica a quella presentatasi già nel 2013 dopo il Governo Monti. Per quanto Mario Draghi sia una personalità di spicco e di sicuro valore, non ci consente di accettare delle mortificanti condizioni, che mettono in difficoltà anche il ruolo dei tanti militanti, ma soprattutto questa situazione sarebbe uno svilimento dell’esperienza giallo-rossa.

Pertanto, l’unica soluzione auspicabile è quella proposta dal Presidente uscente prof. Giuseppe Conte, ovvero un Governo politico presieduto dal prof. Draghi con una maggioranza giallo-rossa e con il ritorno di Italia Viva (già questo risulterebbe un compromesso) e con l’ingresso di +Europa e Azione nella compagine governativa. Altre soluzioni diverse da quest’ultima, risulterebbero indigeste e non comprese, non solo dai militanti, ma anche dai cittadini, determinando l’isolamento politico del PD e la fine dell’alleanza con il MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali, in tal senso, chiediamo di non procedere alla formazione di un Governo a tutti i costi.

Militanti del Partito Democratico elettori del centro-sinistra

Mattia Ciappi – militante PD

Francesco Miragliuolo – Militante PD

Giulio Guazzini – militante PD

Teofil Mugnaini – militante PD

Diana Alonzo – militante PD

Ivan Scarpati – militante PD

Luca Giordano – militante PD

Yuri Gianoli – militante PD

Dante Vassallo – militante PD

Pietro Brosca – militante PD Fabio Avallone – militante PD Luca Maruzella – militante PD Maria Miragliuolo – militante PD Annamaria Napolitano – militante PD Carla Napolitano – militante PD

Riccardo De Rosa – militante PD

Paolo Amato – militante PD

Fabrizio Daniele – militante PD

Matteo Bianco – militante PD

Alessia Scuotto – militante PD

Maria Francesca Estatico – militante PD

Gianluca Rondine – militante PD

Guglielmo Lupicini – militante PD

Renato Miraglia – militante PD

Angela Morza – studentessa

Annamaria De Rosa – studentessa

Luca Scotto – studente

Anna Tagliaferri -studentessa

Alfonso De Vivo – studente

Maria Grazia Liguoro – studentessa

Alessandra Liguoro – studentessa

Daniela Nasti – studentessa

Francesco Pio Delli Paoli – studente

Daniele Arfè – studente

Francesco Aruli – studente

Giulia Minieri – studentessa

Lara Di Bonito – studentessa

Lorenzo Stella – studente

Antonella Carandente Sicco – studentessa

Enrica Tonno – studentessa

Noemi Esposito – studentessa

Matteo Natale – studente

Sara Stanco – studentessa

Sabrina Stanco – studentessa

Valeria Piscopo – studentessa

Antonio Peluso – studente

Maria Cecere – studentessa

Antonietta d’Antonio – studentessa

Simona Moio – studentessa

Giorgia Imparato – studentessa

Lucrezia Zocca – studentessa

Sabrina Esposito – studentessa

Valeria Russo – studentessa

Maria Campo- studentessa

Germana Ragosta – studentessa

Stefania d’Angelo – professoressa

Maria Sole la Rana – professoressa

Ivano Di Stasio – elettore del centro-sinistra

Pino Di Stefano – elettore del centro-sinistra

Luigi Miragliuolo – elettore del centro-sinistra

Alessia – Lecora – elettrice del centro-sinistra

Milena La Rocca – elettrice del centro-sinistra

Raffaele Buonocore – elettore del centro-sinistra

Gennaro Campanile – elettore del centro-sinistra

Tullia De Nicola – attivista

