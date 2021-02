La soddisfazione di Renzi per il governo Draghi: “Un capolavoro. Ho fatto tutto da solo, con il 3%!”

Governo Draghi, la soddisfazione di Renzi: “Ho fatto un capolavoro”

Il governo Draghi non è ancora ufficialmente nato, ma Matteo Renzi gongola per quello che lui stesso definisce un “capolavoro politico”.

In un articolo del New York Times, infatti, il leader di Italia Viva celebra la caduta del governo Conte e l’arrivo di Draghi dichiarando: “Questa era la mia strategia. Ho fatto tutto da solo, con il 3 per cento!”.

L’ex presidente del Consiglio, quindi, ripercorre le mosse che hanno portato all’incarico di Draghi: “È stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò Machiavelli ha aiutato un po’”.

“È stato un capolavoro della politica italiana” continua Renzi sottolineando: “È stata l’operazione più complessa di tutta la mia carriera politica”.

Nella giornata di mercoledì 10 febbraio, il leader di Italia Viva aveva già fatto parlare di sé per un curioso post pubblicato sul suo profilo Facebook. Renzi, infatti, ha postato la foto di un biglietto anonimo che gli sarebbe stato lasciato al Senato: “Quando fai qualcosa sappi che avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario e la stragrande maggioranza di quelli che non volevano fare niente”.

“In ufficio al Senato un anonimo mi ha lasciato questo biglietto. Non so se è di Confucio. Ma in ogni caso mi piace” ha scritto l’ex segretario del Pd.

