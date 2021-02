Governo Draghi, le ultime notizie di oggi

GOVERNO DRAGHI NEWS – Con 535 sì, 56 no e 5 astenuti ieri sera il governo Draghi ha incassato la fiducia della Camera dei deputati, e da oggi è ufficialmente operativo. I voti favorevoli in Senato erano stati 262 sì. Una larga maggioranza che impone al nuovo esecutivo di iniziare a varare i provvedimenti necessari ad affrontare i mesi ancora drammatici di pandemia, secondo le priorità annunciate dal premier durante il discorso programmatico di mercoledì a Palazzo Madama: rafforzare il Recovery Plan e cambiare il modello di crescita. E intanto accelerare la campagna vaccinale (qui il discorso integrale).

Ma il voto alla Camera ha accentuato la frattura interna ai partiti della maggioranza, con 16 deputati del M5S che hanno detto no alla fiducia, dopo che altri 15 grillini avevano espresso il proprio voto contrario in Senato. Il capo politico Vito Crimi ha già annunciato che saranno espulsi. I parlamentari dissidenti potrebbero ora formare un nuovo gruppo parlamentare in entrambe le Camere. Come previsto, Fratelli d’Italia ha votato in modo compatto contro la fiducia al governo Draghi: nel suo intervento in aula a Montecitorio la leader del partito Giorgia Meloni ha sottolineato che “senza opposizione l’Italia è simile alla Corea del Nord”. Il no è arrivato anche dal deputato Leu di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Lo sguardo al futuro caratterizzerà il mio governo”, ha detto ieri Draghi nella replica alla discussione generale alla Camera.

Di seguito le notizie in diretta sul Governo Draghi:

Ore 07.00 – Zingaretti: “Bene la fiducia, ora al lavoro per i giovani” – “Bene la fiducia al Governo Draghi. Ora insieme al lavoro per amore dell’Italia e per dare ai giovani un Paese migliore”. Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.

