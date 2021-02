Il premier italiano Mario Draghi debutta oggi, venerdì 19 febbraio 2021, al G7 dedicato all’emergenza Covid. Dopo aver incassato la fiducia al Senato e alla Camera, Draghi si collegherà online al summit presieduto dal Regno Unito, che rappresenta un pre-vertice in vista dell’appuntamento di giugno in Cornovaglia. Il summit partirà dal tema centrale dei vaccini per poi allargare il campo alla gestione più generale della pandemia da Coronavirus, la ripresa economica e le transizioni ambientale e digitale.

Si tratta del primo vertice del G7 per il presidente del Consiglio Draghi, ma anche per il presidente Usa Joe Biden e per il premier giapponese Yoshihide Suga. Oltre a loro, parteciperanno anche il premier britannico Boris Johnson, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, e il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Draghi al G7: i temi in agenda

Il premier Draghi, determinato a imprimere un’accelerata alla somministrazione dei vaccini, si confronterà con gli altri Paesi, e soprattutto con il Regno Unito. Draghi guarda alla campagna messa in atto da Boris Johnson come un modello, tanto che nel suo discorso ha esortato a “imparare dai Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi, disponendo subito di quantità di vaccini adeguate”.

Sulla questione dei vaccini Draghi potrebbe avere già la prossima settimana un incontro a Bruxelles con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, anche se si è ancora al lavoro per fissare il vertice.

Come ha anticipato al Senato, inoltre, Draghi intende strutturare un rapporto “strategico e imprescindibile” con Francia e Germania, per rilanciare l’economia europea dopo la pandemia.

