Governo, Berlusconi: “Ronzulli capogruppo di Forza Italia al Senato, Cattaneo alla Camera”

Si chiude il “caso Ronzulli”, su cui negli scorsi giorni si era consumato lo scontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Lo conferma lo stesso fondatore di Forza Italia, dopo la riconciliazione con la futura premier, che ieri lo ha ricevuto per la prima volta nella sede storica della destra italiana, in via della Scrofa.

A dividere gli alleati, per ammissione dello stesso Berlusconi, era stata l’assegnazione di un ministero di peso a Licia Ronzulli, collaboratrice di lungo corso dell’ex presidente del Consiglio e oggi senatrice. Era stata lei stessa a spianare la strada per un accordo, affermando domenica scorsa che “’il ‘caso Ronzulli’ non è mai esistito e comunque non esiste più”. Oggi Berlusconi, in una lettera ai parlamentari forzisti, ha annunciato che la indicherà come capogruppo al Senato, mentre a guidare il gruppo di Forza Italia alla Camera sarà Alessandro Cattaneo. “Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia”, riporta la lettera. “Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore”.

Le consultazioni, a cui il centrodestra si presenterà unito, potrebbero prendere il via giovedì 20 ottobre, dopo l’elezione dei capigruppo in programma per oggi. L’incarico di Sergio Mattarella potrebbe quindi arrivare già nella giornata di venerdì.