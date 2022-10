Governo, prove di disgelo: oggi Meloni riceve Berlusconi nella sede di FdI

Inizia la settimana decisiva per la formazione del governo guidato da Giorgia Meloni, dopo lo scontro aperto degli ultimi giorni. La presidente di Fratelli d’Italia riceverà oggi Silvio Berlusconi presso la sede del partito in via della Scrofa per tentare di spegnere le polemiche che hanno dominato l’inizio della legislatura. Una disputa che ha fatto temere per la tenuta stessa della coalizione dopo la secca reazione di Meloni (“Non sono ricattabile”), agli appunti di Berlusconi ripresi da un fotoreporter al Senato, in cui la premier in pectore veniva descritta come “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Per Berlusconi sarà la prima volta nella storica sede della destra italiana, dopo i vertici del centrodestra organizzati nella sua villa sull’Appia Antica. Una consuetudine già interrotta prima del voto da Meloni, che aveva chiesto di vedersi invece alla Camera.

Durante l’incontro, previsto per questo pomeriggio, i due leader punteranno a superare le divisioni emerse, per ammissione dello stesso Berlusconi, sull’assegnazione di un incarico di peso a Licia Ronzualli. È stata la stessa senatrice azzurra a spianare la strada per una riconciliazione, affermando che “’il caso’ Ronzulli non è mai esistito e comunque non esiste più”. In una nota pubblicata ieri sera, la collaboratrice di lunga data del Cavaliere ha dichiarato di essere “figlia di un carabiniere, mio padre ha servito il Paese nell’Arma per tanti anni e mi ha insegnato che servire la Patria è il primo dovere di ogni cittadino e prima di tutto di chi ha responsabilità pubbliche”. Secondo la senatrice, in questo momento l’Italia “ha bisogno di avere un governo al più presto, con una squadra di alto profilo, sostenuta da una coalizione di centro-destra unita, coesa e compatta, così come si è presentata agli italiani e così come ci hanno chiesto gli italiani”: per questo “nei prossimi giorni il centrodestra si presenterà unito al Colle, per proporre al Presidente della Repubblica di conferire l’incarico all’on. Meloni, che ha il diritto-dovere di guidare il Paese per portarlo fuori dalla crisi”. E “a dispetto delle ricostruzioni malevole, io ho sempre lavorato per questo, anche in occasione della votazione per il Presidente del Senato. Continuerò a farlo, da Senatrice della Repubblica o in qualunque ruolo il Presidente Berlusconi ritenesse di indicarmi”.

Dalla Lega si guarda “con estremo ottimismo” all’incontro di oggi: secondo fonti del Carroccio Matteo Salvini, che nello scontro ha ricoperto il ruolo del mediatore, “è stato in contatto con gli alleati”. “L’obiettivo comune di tutto il centrodestra deve essere quello di rispondere alle aspettative degli italiani, con buonsenso,responsabilità e serietà”, hanno fatto sapere da via Bellerio.

In un messaggio su Facebook, Meloni ha invece rivolto l’attenzione all’opposizione, parlando di “attacchi scomposti della sinistra” che “rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati”. “Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia”, ha detto la leader del centrodestra.