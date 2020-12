Giuseppe Conte è primo tra i “Doers”, ovvero i politici più credibili perché hanno concretamente fatto le cose promesse, nelle classifica delle personalità europee che saranno più influenti nel 2021 secondo Politico Europe.

“L’avvocato – scrive Politico – diventato primo ministro deve affrontare una serie di minacce che sconvolgerebbero anche un politico esperto. Per gli interni, deve gestire la sua irritabile coalizione di governo respingendo gli attacchi da destra. All’estero, deve rassicurare i governi scettici dell’Unione Europea che questa volta, per davvero, l’Italia metterà insieme il suo atto finanziario”.

Poi la descrizione della classifica continua: “Il Coronavirus ha devastato l’Italia, ma per Conte, almeno politicamente, è stato un vantaggio. E poi c’è la seconda ondata natalizia. Nel 2020, la pandemia ha consegnato a Conte un capitale politico sotto forma sia di tragedia che di fortuna. Il modo in cui la saprà sfruttare la pandemia, potrebbe renderlo nel 2021 il leader più stabilizzante nella storia italiana moderna”.

Personalità europee più influenti del 2021: gli altri nomi

Anche Giorgia Meloni è tra le 28 personalità europee che saranno più influenti nel 2021 secondo Politico Europe. La leader di Fratelli d’Italia all’inizio dell’anno era stata inserita nell’elenco dei “personaggi che potrebbero cambiare il 2020” secondo il Times, e ora ottiene questo nuovo riconoscimento.

Tra gli altri nomi scelti da Politico Europe ci sono personalità politiche internazionali come il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Boris Johnson, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin, ma anche personalità del mondo della cultura come la scrittrice britannica J.K. Rowling, e dell’economia, come la presidente della Bce Christine Lagarde.

Le 28 personalità, di cui 4 sono ancora anonime, sono divise in 3 categorie (doers, disrupters and dreamers), ognuna delle quali rappresenta un tipo diverso di potere. A queste si aggiungerà il numero uno della classifica, che avrà il titolo di “persona più influente in Europa.

Leggi anche: Il governo Conte rischia di avere le ore contate: ecco cosa succede se non passa la riforma del Mes

Potrebbero interessarti Egitto, Patrick Zaky resta in carcere per altri 45 giorni Beppe Sala si ricandida a sindaco di Milano Giorgia Meloni nella lista delle 28 personalità europee più influenti del 2021 secondo Politico