Giuseppe Conte avrebbe depositato nome e simbolo del suo partito

Il premier Giuseppe Conte avrebbe depositato nome e simbolo del suo partito. L’indiscrezione bomba arriva direttamente dagli ambienti parlamentari ed è stata raccolta da affaritaliani.it. Secondo i rumors la lista si chiamerebbe “Con Te” e avrebbe il chiaro obiettivo di prendere voti sia dal M5S che dal Partito Democratico. Quella di Conte potrebbe essere una mossa per mettersi al riparo da eventuali brutte sorprese. Sempre più indiscrezioni, infatti, vogliono l’attuale premier “in uscita” nei prossimi mesi a causa dello scontento di Pd e in parte anche del M5S. Tuttavia, ambienti vicino al presidente del Consiglio smentiscono l’intenzione di Conte di creare un suo partito, affermando che questa ipotesi è “superata”. Secondo indiscrezioni, infatti, nonostante i mal di pancia, il premier sarebbe abbastanza convinto di riuscire a rimanere ancora a lungo a Palazzo Chigi per molteplici motivi, dall’elezione del Capo dello Stato prevista nel 2022 al fatto che il Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Luigi Di Maio è ancora senza un leader.

Di certo c’è che, come certificato dai recenti sondaggi, un’eventuale lista di Giuseppe Conte potrebbe creare “scompiglio” tra i principali partiti italiani. Secondo un sondaggio effettuato da Quorum/YouTrend per Sky Tg24, infatti, la lista Con Te, se davvero dovesse chiamarsi così, varrebbe il 14,3% dei consensi. Ad essere penalizzati maggiormente dall’ingresso di Giuseppe Conte nel panorama politico italiano sarebbero sia il Partito Democratico, accreditato al 16,5%, che il Movimento 5 Stelle, che scenderebbe sotto la quota del 10%, assestandosi al 9,7%.

