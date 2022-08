Giorgia Meloni: “Orgogliosi della fiamma, se fossi fascista lo direi”

“Se fossi fascista lo direi”: la ha dichiarato Giorgia Meloni in un’intervista al settimanale britannico The Spectator, che ha dedicato la copertina alla leader Fdi con il titolo “Giorgia Meloni è la donna più pericolosa in Europa?”.

🗞 Prima donna: Europe’s most dangerous woman? An exclusive interview with Giorgia Meloni ✍️ In mag: • Jonathan Sumption on the hidden harms of the Online Safety Bill

• Max Pemberton on the petty cruelty of the GMC

• Katy Balls on who Truss will sackhttps://t.co/lxkO73UObX pic.twitter.com/YGEFTgpPW1 — The Spectator (@spectator) August 17, 2022

Nel lungo colloquio con Nicholas Farrell, autore della biografia Mussolini: A New Life, la presidente di Fratelli d’Italia ha affermato: “La fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia non ha niente a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del viaggio fatto dalla destra democratica attraverso la storia della nostra Repubblica. E noi ne siamo orgogliosi”.

“Quando abbiamo fondato Fratelli d’Italia – dichiara ancora Giorgia Meloni – lo abbiamo fondato come centro-destra, a testa alta. Quando sono qualcosa, io lo dichiaro. Io non mi nascondo. Se fossi fascista, direi che sono fascista. Non ho mai parlato di fascismo, invece, perché non sono fascista”.

“Nel Dna di Fratelli d’Italia non c’è nostalgia per fascismo, razzismo o antisemitismo. C’è invece un rifiuto per tutte le dittature: passate, presenti e future” aggiunge la leader Fdi.

“Penso che oggi la grande sfida globale, non soltanto in Italia, sia tra coloro che difendono l’identità e coloro che non lo fanno. Se fossi britannica, probabilmente sarei una Tory. Ma sono italiana” conclude l’aspirante premier italiana.