Quando Meloni diceva: “Mussolini è stato un buon politico, il migliore degli ultimi 50 anni” | VIDEO

Quando Giorgia Meloni diceva: “Mussolini è stato un buon politico” | VIDEO

“Mussolini è stato un buon politico”: è diventato virale sui social un video che mostra una giovanissima Giorgia Meloni lodare il duce definendolo il “miglior politico degli ultimi 50 anni”.

Il filmato, risalente al 1996, è stato scovato da Loopsider, che ha realizzato un servizio su quella che potrebbe diventare la prima presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica.

Anti-mariage gay, anti-migrant, nationaliste, qui est Giorgia Meloni, la femme politique favorite pour devenir la prochaine Première ministre italienne en septembre prochain ? pic.twitter.com/n8eQQR47Oe — Loopsider (@Loopsidernews) August 14, 2022

Opinioni / Da Sant'Anna di Stazzema alle Fosse Ardeatine: se Meloni vuole prendere le distanze dal fascismo renda omaggio alle vittime (di R. Parodi) Politica / Giorgia Meloni non rinuncia alla fiamma tricolore: “Ne andiamo fieri, non ha a che fare con il fascismo”

Intervistata nel 1996 dal telegiornale francese Soir 3 in occasione delle elezioni politiche italiane, che vedevano il centrodestra di Silvio Berlusconi e il centrosinistra di Romano Prodi, Giorgia Meloni, all’epoca 19enne, viene descritta come una militante molto attiva di Alleanza Nazionale che riprende idee neofasciste.

Nell’intervista, in cui l’attuale presidente di Fratelli d’Italia si esprime in francese, la Meloni afferma di considerare Benito Mussolini “un buon politico” che “tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per l’Italia”.

“Non ci sono stati altri politici come lui negli ultimi 50 anni” dichiarava ancora Meloni, la cui opinione, secondo il tg francese, era condivisa dal 61% dei militanti di Alleanza Nazionale.