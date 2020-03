Giorgia Meloni: “I cinesi non mi fregano, hanno portato il Coronavirus” | VIDEO

Fanno discutere le parole di Giorgia Meloni, la quale, nel corso del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena, in onda domenica 15 marzo su La7, ha dichiarato come si può ascoltare nel video in testa all’articolo che “I cinesi non sono i salvatori della patria perché ci hanno regalato le mascherine, sono quelli che ci hanno portato il Coronavirus”. Le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia fanno riferimento agli elogi che nei giorni scorsi sono stati fatti alla delegazione cinese, che è sbarcata a Roma con materiale sanitario e medicine sperimentali, al fine di contrastare l’epidemia di Covid-19 in Italia.

Secondo Meloni, infatti, “c’è qualcuno che oggi cerca di raccontare i cinesi come i salvatori della patria: a me non mi fregano, perché sono i cinesi ad aver portato il virus. Non prenderei i cinesi come un esempio”. Parole che hanno sollevato molte polemiche, specialmente sul web dove la Meloni è stata accusata di razzismo e intolleranza anche di fronte a un gesto di solidarietà.

