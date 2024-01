Il generale Vannacci pubblica un nuovo libro in vista della campagna elettorale

Dopo il successo di vendite de “Il mondo al contrario”, il generale Roberto Vannacci sta per pubblicare un nuovo libro dal titolo “La forza e il coraggio”. Uscirà a marzo per l’editore Piemme e viene presentato come una sorta di autobiografia del militare, ma potrebbe rivelarsi anche una sorta di manifesto elettorale in vista delle elezioni europee di giugno: si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che vogliono Vannacci candidato con la Lega.

Ad anticipare la notizia dell’uscita del libro è il Fatto Quotidiano, che ha letto in anteprima la presentazione del libro realizzata dalla casa editrice.

“Roberto Vannacci ha diviso l’Italia come nessuno negli ultimi anni. Il suo libro auto pubblicato ha venduto oltre 200mila copie. Un successo su cui nessuno aveva scommesso”, si legge nell’abstract di Piemme. “Questa volta torna in libreria con un saggio diverso, più personale perché racconta la sua storia di fedele servitore dello Stato come generale incursore”.

“La sua storia è la storia di un amore incondizionato verso il suo Paese: l’Italia”, recita ancora la presentazione. La casa editrice assicura che il nuovo libro di Vannacci sarà “un evento editoriale, tra nuove polemiche e curiosità”. Poi una frase che lascia pensare all’imminente discesa in politica del generale: il generale, specificano da Piemme, “si impegna nella promozione e sarà disponibile a interviste e a partecipare a talk televisivi”.

Nei giorni scorsi il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Quarta Repubblica su Rete Quattro, ha così risposto a una domanda sulla possibilità di candidare Vannacci: “A me piacerebbe, perché è un’altra delle vittime della sinistra radical chic”.

Un endorsement a cui il generale non ha chiuso le porte: “Ringrazio per il pensiero e per la fiducia. A mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato”, ha risposto.

“Fin da piccolo ho scelto di vivere una vita unica diversa dalle altre”, rimarca Vannacci nel suo nuovo libro. Nel quale – scrive ancora Piemme – il militare “segue il filo dei ricordi intrecciando il passato al presente, con un occhio sempre rivolto al futuro. L’infanzia a Parigi, gli anni della formazione, il comando di uomini straordinari nei teatri operativi di tutto il mondo”.

E ancora, nella presentazione si legge: “Un incursore è sempre unico. Si nutre della soddisfazione di appartenere a una ristrettissima cerchia. Non si arrende mai e non abbandona mai la sfida; cade e si rialza, finché non raggiunge l’obiettivo. Un incursore esce dai ranghi della truppa”. Un’immagine che potrebbe dire molto del futuro di Vannacci.

