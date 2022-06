Fratelli d’Italia verso il sorpasso sulla Lega: nel centrodestra si prepara la resa dei conti

Dopo il voto delle amministrative, si prepara la resa dei conti all’interno del centrodestra. La sfida per la guida della coalizione, data per favorita alle prossime elezioni, entra così nel vivo, dopo il voto che ha visto l’affermazione del centrodestra in diverse città chiave, ma anche l’esito disastroso dei referendum sulla giustizia, in cui è stato registrata l’affluenza più bassa della storia.

“Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime politiche”, ha detto oggi Matteo Salvini, che da mesi contende la leadership del centrodestra a Giorgia Meloni. Secondo quanto riporta invece Francesco Verderami su Il Corriere della Sera, non sarà necessario attendere le elezioni per aprire un confronto tra Lega e Fratelli d’Italia.

Piuttosto saranno determinanti i risultati definitivi degli spogli, che decreteranno il successo o meno del sorpasso tentato da Fratelli d’Italia sulla Lega, dopo mesi di sondaggi che vedono il partito guidato da Meloni saldamente davanti.

Se dovessero essere confermati i risultati delle proiezioni, si aprirebbe una nuova fase per il centrodestra, dopo il lungo dominio berlusconiano e la fase del leghismo “nazionale” di Matteo Salvini, con l’ascesa dell’ex ministra della Gioventù. Se il segretario leghista non dovesse accettare l’avvicendamento, potrebbe essere il sistema elettorale a cambiare: con il ritorno al proporzionale, non sarebbe necessario arrivare alle elezioni con un’intesa sul candidato leader. Tuttavia un eventuale arretramento della Lega al Sud e al Nord, potrebbe arrivare a mettere in discussione la leadership di Salvini all’interno del suo stesso partito, nel tentativo di frenare l’emorragia di voti tra il suo elettorato di riferimento.