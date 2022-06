Verona, l’abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Non finirà come Giulietta e Romeo”

“Hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, ma garantisco che non faremo la stessa fine”. Giorgia Meloni e Matteo Salvini mettono da parte mesi di polemiche e si abbracciano sul palco. L’occasione è stata l’appuntamento elettorale per la ricandidatura del sindaco uscente di Verona, Federico Sboarina, sostenuto sia da Fratelli d’Italia che dalla Lega. “Voglio leggere i titoli e le polemiche sui giornali, noi siamo qua e belli come il sole”, ha detto Salvini dopo gli scontri degli scorsi giorni sulle regole nella coalizione di centrodestra, che a Verona si è presentato diviso.

“Perché una coalizione sia competitiva ha bisogno di regole. È quello che ho chiesto, ma sono certa che dopo le esperienze passate in alleanze variabili con altri partiti, anche gli altri non abbiano più dubbi”, ha voluto sottolineare ieri Meloni, rivendicando comunque il fronte unito con la Lega.

“Un solo voto sconfigge la sinistra, quello per Sboarina”, ha affermato la presidente di Fratelli d’Italia, dopo la scelta di Forza Italia di sostenere l’ex sindaco Flavio Tosi. “Non c’è alcun dubbio che il centrodestra, qualora Flavio Tosi non riuscisse a vincere al primo turno, si ricompatterà al ballottaggio”, ha rassicurato la forzista Licia Ronzulli.

A beneficiare delle divisioni del centrodestra sarà l’ex calciatore e ora candidato “civico” Damiano Tommasi. L’ex centrocampista della Roma e della nazionale, potrebbe diventare il primo candidato del centrosinistra ad approdare al ballottaggio nella città scaligera dal 2002.