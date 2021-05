Pascale contro Tajani: “Famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia”

Francesca Pascale: “Dopo le parole di Tajani sulla famiglia non voto più Forza Italia”

“Non voto più Forza Italia”: lo dichiara sul suo profilo Instagram Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, dopo le dichiarazioni di Antonio Tajani sulla famiglia.

In una storia pubblicata sul social, infatti, la Pascale, da sempre sostenitrice dei diritti Lgbt, ha scritto, commentando le parole del coordinatore azzurro, “Perché non voto più Forza Italia”.

Nella giornata di giovedì 6 maggio, infatti, Antonio Tajani in vista di una serie di iniziative previste dal partito in occasione della festa della mamma ha dichiarato che “una famiglia senza figli non esiste”, aggiungendo anche che “la donna si realizza totalmente con la maternità”.

Francesca Pascale, che in un’altra storia ha anche difeso il Ddl Zan, ha poi ricordato quella che è la definizione di “famiglia”, ovvero un “nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro col vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o di affinità. Guidati da un valore imprescindibile: l’amore”.

La Pascale già all’epoca della relazione con Berlusconi fece parlare di sé in più occasioni per le sue prese di posizione spesso in contrapposizione con quelle del partito fondato dal suo ex compagno, come quando, ad esempio, dichiarò di guardare con interesse al movimento delle Sardine, criticando anche aspramente la politica sovranista del centrodestra e, in particolar modo, del leader della Lega, Matteo Salvini.

