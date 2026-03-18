Fedez contro Giovanni Floris e DiMartedì: “Parlano di Pulp ma non ci vogliono come ospiti”

Lo sfogo del rapper su Instagram: "Ci hanno chiesto delle clip, noi abbiamo preteso in cambio la presenza di Marra per difendere il podcast. Ma loro hanno rifiutato e mandato in onda nostri virgolettati. Complimenti per la deontologia"

Fedez attacca Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì. “Complimenti, siete un grande esempio di pluralità”, scrive il rapper in un storia video pubblicata su Instagram taggando gli account del giornalista e del programma tv di La7.

Fedez riferisce che la redazione di DiMartedì si è rivolta a Pulp Podcast, podcast condotto dallo stesso rapper e dal content creator Davide Marra, chiedendo di poter mandare in onda alcuni stralci di puntate passate. In cambio, gli autori di Pulp hanno chiesto che Marra fosse invitato nel programma tv “per difendere l’onorabilità del podcast”, ma la redazione di DiMartedì ha rifiutato, decidendo di mostrare comunque, sotto forma di testo scritto, alcuni virgolettati tratti dal podcast.

La polemica scoppia a poche ore dall’annuncio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ospite della prossima puntata di Pulp, che sarà pubblicata su Youtube alle ore 13 di domani, giovedì 19 marzo, ovvero tre giorni prima del referendum sulla riforma della magistratura.

Fedez pubblica la sua storia nella tarda serata di ieri. “Verso le 8 di questa sera siamo stati contattati dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì“, spiega il rapper. “Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri”.

“A quel punto – prosegue Fedez – chiediamo il motivo. Intuiamo dalla conversazione che si vuole in qualche modo mettere degli stralci di puntate, quelli in cui gigioneggiamo e cazzeggiamo, per sminuire i contenuti del nostro podcast. E quindi diciamo: ‘Siamo assolutamente disponibili a darvi queste clip, a patto che Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast'”.

Dalla redazione di DiMartedì, però, rispondono di no. “Non invitano Marra – riferisce Fedez – e, al posto delle clip, mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili in maniera deontologicamente professionale. Complimenti alla vostra di deontologia, invece”, conclude il rapper.