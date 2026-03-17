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Politica

Referendum, Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra a “Pulp Podcast”

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L'indiscrezione del Fatto Quotidiano: la puntata dovrebbe andare onda tre giorni prima del voto

di Giovanni Macchi
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A pochi giorni dal referendum sulla riforma della magistratura, Giorgia Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra nel podcast Pulp. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma a rivelarlo in anteprima sono Marco Lillo e Giacomo Salvini su il Fatto Quotidiano, che cita “fonti vicine al governo”.

Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, la presidente del Consiglio avrebbe deciso di partecipare al podcast come “mossa disperata” nel tentativo di convincere gli elettori, in particolare i più giovani e gli indecisi, ad andare a votare Sì. Nelle ultime settimane, infatti, stando a diversi sondaggi, il fronte del No ha rimontato terreno fino a passare in vantaggio.

Pulp conta 302mila iscritti su Youtube e in passato alcune puntate a contenuto politico hanno registrato numeri elevatissimi in termini di visualizzazioni: quella con l’ex premier Matteo Renzi, ad esempio, fu vista da un milione di persone, mentre più di recente quella con Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha toccato quota 1,8 milioni. A questa audience va poi aggiunto l’ampio pubblico che guarda le clip estrapolate sui social.

Secondo il Fatto Quotidiano, la trasmissione con Meloni sarebbe già stata registrata domenica 15 marzo e che andrà online giovedì 19, a tre giorni dal voto. Per ora né Palazzo Chigi né l’ufficio stampa di Fedez hanno confermato la notizia.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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