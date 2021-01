“Bill Gates ci vuole tutti morti”: le teorie no-vax dell’ex consigliera M5S

“I medici si sottopongono al vaccino anti-Covid, voluto da Bill Gates che ci vuole tutti morti”: parola di Francesca Benevento, consigliera nel XII municipio a Roma ed ex esponente M5S, le cui teorie no-vax, esposte sul suo profilo Facebook, sono diventate virali sui social.

Il profilo della consigliera in realtà è pieno di post complottisti, che spaziano dal Nuovo ordine mondiale alle bufale sul 5G. Ad attirare l’attenzione degli utenti, però, è stato il post del 13 gennaio scorso in cui l’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha affermato che i medici iniettano “veleno” alle persone.

“Di preciso i medici che si sottopongono a questo vaccino cosa vogliono dimostrare? Forse un atto di fede verso il loro aguzzino?” scrive Francesca Benevento.

“Pur sapendo che per un vaccino occorrono 5 anni, pur non conoscendo il contenuto del veleno (che sarà noto forse fra 2 anni), pur sapendo che le case farmaceutiche sono coperte da immunità per qualsiasi danno biologico si sottopongono a ciò che gli viene richiesto dai governanti corrotti o meglio da un Bill Gates che ci vuole tutti morti e i rimanenti controllati da remoto? Forse la loro vita e la loro salute valgono così poco quanto il loro stipendio?”.

