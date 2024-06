Europee 2024: le date e gli orari in cui si vota alle elezioni

Quando e in che orari si vota per le elezioni Europee 2024? Si tratta di uno dei voti più importanti per il futuro delle istituzioni europee, che chiama in causa milioni e milioni di cittadini in tutto il Vecchio Continente. In Italia si vota l’8 e 9 giugno, sabato e domenica, per eleggere i 76 deputati del Parlamento Europeo, su un totale di 720 eurodeputati tra tutti i paesi membri. Un election day che riguarderà anche molti comuni alle prese con le amministrative. In più si vota anche per le regionali in Piemonte.

Quali sono gli orari? I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Ogni cittadino maggiorenne, residente nel comune oggetto di votazione, potrà recarsi alle urne, e nello specifico al proprio seggio di appartenenza, munito di scheda elettorale e documento d’identità valido. Per chi è studente fuori sede, è stata introdotta la possibilità di votare al di fuori del proprio comune di appartenenza solo per le Europee e non per le amministrative.

Possono recarsi alle urne anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, residenti nel comune in cui si svolgono le elezioni, a patto che abbiano presentato istanza al sindaco entro 40 giorni dal voto. Per poter votare bisogna recarsi al seggio elettorale muniti di un documento di riconoscimento valido e della tessera elettorale. Appuntamento dunque sabato 8 e domenica 9 giugno. I seggi apriranno sabato 8 alle 15 e chiuderanno definitivamente il 9 giugno alle 23, per poi iniziare con lo spoglio delle schede. Ricordatevi di portare con voi la tessera elettorale e un documento d’identità. Se avete smarrito la tessera o la dovete rinnovare, rivolgetevi per tempo all’ufficio elettorale del vostro comune. Lo scrutinio per le amministrative avverrà una volta concluso lo spoglio delle Europee, lunedì 10 giugno alle ore 14.