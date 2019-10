Intervista di Giulio Gambino all’ex premier Enrico Letta

“PD e M5S hanno una sola scelta: allearsi politicamente a lungo, o Salvini trionferà”. È quanto dice l’ex premier Enrico Letta in un’intervista rilasciata al direttore di TPI Giulio Gambino. Sul Governo, Letta smentisce le voci che erano circolate dopo l’incontro con il premier a Palazzo Chigi: “A Giuseppe Conte non ho detto che può ‘stare sereno'”.

Sul fenomeno dell’immigrazione, ancora oggi al centro del dibattito pubblico in Italia, l’ex premier afferma: “L’Italia, e in generale tutta l’Europa, ha bisogno di più immigrati che si integrino meglio per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro, al fine di contrastare il disastroso fenomeno della denatalità”.

L’incontro tra Enrico Letta e il direttore di TPI è avvenuto a margine di una lezione che l’ex presidente del Consiglio ha tenuto lunedì 21 ottobre all’interno dell’Università Roma Tre, nell’ambito di un ciclo di conferenze annuali organizzate dal Centro Studi Manlio Rossi-Doria.

Letta ha fatto il punto con lui sulla attuale situazione politica italiana, spiegando cosa ne pensa del Governo PD-M5S, del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva e del ruolo del Partito Democratico e dell’Ue sull’aggressione della Turchia nei confronti del popolo curdo.

Altro tema affrontato durante l’intervista: il voto ai 16enni, la proposta formulata da Letta tre settimane fa per dare voce e maggiore rappresentanza ai giovani italiani.

