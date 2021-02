Carelli (M5S): “Lascio il Movimento. Ha perso la sua anima”

Carelli (M5S): “Lascio Movimento, ha perso la sua anima”

“Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima”: lo ha affermato il deputato M5S Emilio Carelli nel giorno in cui i vertici del partito stanno partecipando al tavolo sulla maggioranza indetto da Roberto Fico per uscire dalla crisi di governo. “La mia decisione arriva dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e al benessere del Paese e a realizzare i valori fondativi del 5 stelle nei quali credo e mi riconosco ancora e che continuo a portare nel cuore”, ha dichiarato Carelli.

“Purtroppo il bilancio finale non è positivo – ha aggiunto – Troppe volte ho assistito a scelte sbagliate che non ho condiviso, persone sbagliate e incompetenti nei posti sbagliati che non ho condiviso. Ed ogni volta che ho cercato di esprimere il mio parere, di portare un contributo corroborato da oltre 40 anni di esperienza professionale, sono rimasto inascoltato”. Carelli, ex direttore di SkyTg24,è stato eletto nelle fila del M5S nel 2018. In un’intervista rilasciata a TPI il 25 gennaio scorso aveva espresso perplessità sulla possibilità di coinvolgere “responsabili” in maggioranza per garantire all’esecutivo un’autonomia parlamentare da Italia Viva.

Per il giornalista la strada più saggia sarebbe stata invece quella di riaprire a Renzi. E oggi nell’annunciare le dimissioni dal partito ha ribadito di non aver apprezzato la caccia ai singoli parlamentari pronti ad appoggiare il nuovo esecutivo. “Alla mia decisione ha contribuito anche il triste spettacolo di queste ultime settimane con il tentativo di compravendita di singoli parlamentari delle opposizioni o dei gruppi minori al solo fine di garantire la maggioranza, peraltro risicata, ad un governo che i voti non aveva più, ma anche l’inadeguatezza del piano di attuazione del Recovery fund”, ha aggiunto. “Il M5S ha rappresentato per me un sogno bellissimo al quale avrei voluto seguisse la realtà. Purtroppo non è stato così”.

