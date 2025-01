Elisabetta Belloni lascia il vertice dei servizi segreti: “Via dal 15 gennaio”

“Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Lascerò il posto di direttore del Dis il 15 gennaio”. A dirlo, confermando le indiscrezioni lanciate da Repubblica, è Elisabetta Belloni, che dunque non sarà più il capo dei servizi segreti. Nominata il 21 maggio 2021 a capo del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (che ha tra gli altri il compito di coordinare le due agenzie di intelligence Aise e Aisi) si è convinta che fosse arrivato il momento di lasciare.

Il suo nome in questi anni era stato associato a importanti incarichi, compresa la presidenza della Repubblica o la presidenza del Consiglio dopo le dimissioni di Mario Draghi da capo del governo ma lei si era sempre sottratta.

L’incarico dell’ambasciatrice sarebbe scaduto nel prossimo maggio. La decisione sarebbe stata comunicata da Belloni all’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, con il quale i rapporti sarebbero stati poco idilliaci, soprattutto nell’ultima fase. Belloni avrebbe smentito che la scelta di lasciare l’organismo che coordina le due agenzie di intelligence sia legata all’assunzione di un nuovo incarico in un’altra istituzione, come ha scritto il quotidiano, riportando la possibilità di un incarico tecnico di primo piano per lei al fianco della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare il nome del suo sostituto, visto il periodo molto delicato per le trattive per il rilascio di Cecilia Sala.