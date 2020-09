Gasparri si candida a sindaco di Roma? “Nei prossimi giorni farò proposta concreta”

Dopo l’ufficializzare della candidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, con tanto di endorsement di Grillo, il prossimo a uscire allo scoperto potrebbe essere il senatore Maurizio Gasparri.

“Nei prossimi giorni come coordinatore romano di Forza Italia farò una proposta concreta”, afferma all’Adnkronos il senatore Gasparri, commissario di Forza Italia Roma Capitale, commentando le parole del vicepresidente di Fi Antonio Tajani che, delineando il profilo del candidato ideale a sindaco di Roma, ha fatto riferimento a “militare o un manager”, qualcuno sul “modello Bertolaso”. “Tocca alla politica ridare una prospettiva alla città – sottolinea Gasparri – Estrarre conigli dal cilindro tipo Conte non è un soluzione. Roma è al collasso servono risposte adeguate, non è più tempo di esperimenti”.

Dal versante della Lega si palesano le prime avvisaglie che la campagna elettorale per il posto al Campidoglio sta entrando nel vivo. In città sono comparsi dei manifesti 6×3 con un mezzo busto gigante di Matteo Salvini, giacca blu e camicia bianca, e i principali monumenti romani sullo sfondo. Eccoli giganteggiare per le strade della Capitale i cartelloni che aprono ufficialmente la campagna elettorale della Lega a Roma. Salvini davanti al cupolone di San Pietro, Salvini davanti al Colosseo, Salvini davanti a piazza Venezia, l’hashtag #Romatornacapitale, e quattro macro temi che differenziano le altrettante tipologie di manifesti spuntati in queste ore. Quello che manca ancora, però, è il nome del candidato.

A sinistra invece si facevano insistenti le voci su una possibile candidatura di Monica Cirinnà del Pd. Voci poi smentite dalla senatrice che ha invece annunciato una candidature alle prossime primarie. Intanto l’11 settembre Cirinnà sarà a Roma col minisindaco dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri al Visionaria Fest.

