Roma, la sindaca Virginia Raggi: “Mi ricandido”

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato che alle elezioni comunali del 2021 si ricandiderà per la carica di primo cittadino. Lo rivela il capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrarra. Raggi ha annunciato la ricandidatura oggi, lunedì 10 agosto 2020, durante una videoconferenza con i consiglieri della maggioranza capitolina. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”, avrebbe dichiarato.

La sindaca pentastellata, in carica dal 2016, correrà dunque per il secondo mandato. Come anticipato nelle scorse settimane da TPI a spingere per la ricandidatura di Raggi sarebbe stata l’ala dei “veterani” dei Cinque Stelle capitolini. La mossa della sindaca rende più complicata l’ipotesi di alleanza alle comunali con il Partito democratico.

