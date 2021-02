Non solo “fraintendimenti” a livello nazionale, tanto da far dire a Giorgia Meloni “trovo strano che Salvini possa essersi espresso a nome di tutto il centrodestra nei rapporti con Draghi”. Anche a livello locale, in vista delle prossime elezioni comunali – e parliamo delle più importanti città italiane – le cose tra “alleati” non sembrano andare molto meglio.

Ad esempio nella partita più importante, quella di Roma capitale, è ancora tutto in alto mare. Il toto-candidati pare una maionese impazzita. Il dilemma è chi “si prenderà” la città, oneri e onori con il rischio di scottarsi le dita.

Negli accordi riservati tra le parti a Fratelli d’Italia dovrebbe andare la scelta della candidatura capitolina, mentre la Regione Lazio dovrebbe essere appannaggio della Lega. Ma nulla è ancora deciso, nero su bianco.

La lista dei papabili per la capitale è infinita: da Bertolaso al generale dei Carabinieri Giovanni Nistri, da Aurelio Regina, un tempo a capo di Unindustria e Auditorium Parco della Musica, passando per il presidente della Croce Rosse Internazionale Francesco Rocca, fino ad Andrea Abodi, attualmente al vertice del Credito Sportivo.

Tanti nomi ma finora nessun accordo è stato concluso. Anche per quanto riguarda Abodi, gradito a Fratelli d’Italia e secondo alcuni giornali in dirittura d’arrivo per ottenere la candidatura. Ma le cose non stanno esattamente così.

Manca ancora il via libera da parte di Silvio Berlusconi e di Matteo Salvini. Berlusconi, in particolare, insiste per Bertolaso, forte anche dell’appoggio del “capitano” leghista. Quest’ultimo, poi, vorrebbe candidare alla Regione Lazio il deputato Andrea Durigon, suo fedelissimo per le questioni regionali. Ci riuscirà?

Insomma, non solo Mario Draghi: nel centrodestra anche in vista delle prossime elezioni comunali i mal di pancia non mancheranno.

Leggi anche: 1. Torniamo a parlare di Roma. E facciamo le primarie (di Monica Cirinnà) /

2. Per una nuova Repubblica Romana (di Federico Lobuono) / 3. Un’alleanza per Roma: primarie, idee, nuova classe dirigente (di Tobia Zevi) / 4. Pensieri per Roma e il suo futuro (di Monica Cirinnà)

TUTTE LE NOTIZIE SULLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA

Potrebbero interessarti “Caro Draghi, ecco tre riforme a costo zero per usare al meglio il Recovery Fund” Di Maio: "Il M5S sarà sempre in debito con Di Battista" “Mi attaccano per l’Arabia Saudita e per il mio inglese”: la risposta di Matteo Renzi