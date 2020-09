Elezioni regionali Veneto 2020, chi ha vinto tra Zaia e Lorenzoni

ELEZIONI REGIONALI VENETO CHI HA VINTO – Luca Zaia ha vinto le elezioni regionali in Veneto: il candidato ha ottenuto, stando alle proiezioni, il 75 per cento delle preferenze, superando tutti gli avversari. Molto indietro Arturo Lorenzoni, con il 16,6 per cento. Si chiude così una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine le Regionali in Veneto erano previste per il 2019 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma anche perché contemporaneamente si votava per altre due questioni. Stiamo parlando del referendum sul taglio dei parlamentari e, in 16 comuni liguri, per il primo turno delle elezioni amministrative.

“Complimenti a Luca Zaia che ha costruito un consenso fortissimo, personale. Noi prendiamo atto. Inizia un percorso di opposizione che sarà costruttivo perché abbiamo bisogno di una politica diversa nell’ambito del consiglio regionale”. Lo ha detto il candidato governatore del Veneto del centrosinistra Arturo Lorenzoni parlando all’emittente Antenna 3. “La nostra è stata una campagna fatta in quarantena – ha poi aggiunto ricordando la sua positività al coronavirus e quindi la quarantena che lo ha obbligato a cancellare tutti gli appuntamenti previsti – e conclusa in reclusione totale. Abbiamo lavorato in condizioni che credo fossero nuove in assoluto. Chi aveva la visibilità mediatica legata al ruolo istituzionale è stato premiato”.

SCRUTINI

626 su 4751

Luca Zaia (centrodestra): 73,3 per ceneto

Arturo Lorenzoni (centrosinistra): 16,9 per cento

PROIEZIONI



46 per cento del campione, ore 18,50

Luca Zaia (centrodestra): 75,9 per ceneto

Arturo Lorenzoni (centrosinistra): 16,6 per cento

Seconda proiezione La7

Luca Zaia (centrodestra): 74,5 per ceneto

Arturo Lorenzoni (centrosinistra): 16,6 per cento

La coalizione Zaia: 73 per cento

Prima proiezione Rai

(Copertura campione 7 per cento, ore 17,02)

Luca Zaia (centrodestra): 74 per cento

Arturo Lorenzoni (centrosinistra): 16,1 per cento

EXIT POLL

Luca Zaia (centrodestra): 72 per cento – 76 per cento

Arturo Lorenzoni (centrosinistra): 16 per cento – 20 per cento

Tutti i candidati

In totale sono nove i candidati in campo per queste elezioni regionali in Veneto.

Luca Zaia – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia

– Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia Arturo Lorenzoni – Partito Democratico, +Veneto in Europa-Volt, Europa Verde, Sanca Veneta, Il Veneto che Vigliamo

– Partito Democratico, +Veneto in Europa-Volt, Europa Verde, Sanca Veneta, Il Veneto che Vigliamo Patrizia Bartelle – Veneto Ecologia Solidarietà

– Veneto Ecologia Solidarietà Paolo Benvengù – Solidarietà Ambiente Lavoro

– Solidarietà Ambiente Lavoro Enrico Cappelletti – Movimento 5 Stelle

– Movimento 5 Stelle Paolo Girotto – Movimento3V

– Movimento3V Antonio Guadagnini – Partito dei Veneti

– Partito dei Veneti Simonetta Rubinato – Per le Autonomie

– Per le Autonomie Daniela Sbrollini – Italia Viva

