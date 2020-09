Elezioni regionali: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici elettorali

Salvini e Meloni volano, mentre il centrosinistra rischia di uscire con le ossa rotte dalle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020: questo il quadro che si profila, secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali. La partita che si disputa su 6 Regioni dovrebbe finire 4-2 per il centrodestra.

In Veneto il governatore uscente Luca Zaia (Lega) sarà rieletto con un plebiscito, come sembrano abbastanza scontate le affermazioni di Giovanni Toti (Cambiamo) in Liguria e di Francesco Aquaroli (Fratelli d’Italia) nelle Marche. Il vero colpaccio, per il centrodestra, potrebbe avvenire in Puglia, dove il meloniano Raffaele Fitto è dato in vantaggio su Michele Emiliano (Pd), il presidente uscente che non ha messo d’accordo dem e Cinque Stelle. Se finisse così, Fratelli d’Italia si ritroverebbe con due presidenti di Regione.

Al centrosinistra resterebbero così la Campania dello “sceriffo” Vincenzo De Luca e la Toscana, dove Eugenio Giani alla fine dovrebbe spuntarla sulla leghista Susanna Ceccardi, evitando così il clamoroso ribaltone in una storica roccaforte rossa.

Di seguito i sondaggi nel dettaglio elaborati nella “Supermedia” di Agi e Youtrend, realizzata sulla base delle rilevazioni condotte nell’ultima settimana dai principali istituti di ricerca.

Sondaggi regionali: Veneto

Luca Zaia (centrodestra): 73,9%

Lorenzoni (centrosinistra): 17,8%

Sondaggi elezioni Campania

Vincenzo De Luca (centrosinistra): 51%

Stefano Caldoro (centrodestra): 32,2%

Sondaggi regionali: Liguria

Giovanni Toti (centrodestra): 57,1%

Ferruccio Sansa (centrosinistra): 36,6%

Sondaggi Toscana

Eugenio Giani (centrosinistra): 43,7%

Susanna Ceccardi (centrodestra): 41,5%

Sondaggio elezioni Marche

Francesco Aquaroli (centrodestra): 48,7%

Maurizio Mangialardi (centrosinistra): 36,5%

Sondaggi Puglia

Raffaele Fitto (centrodestra): 41,2%

Michele Emiliano (centrosinistra): 38,4%

Sondaggi Referendum

La Supermedia Agi-Youtrend ha rilevato anche cosa dicono gli ultimi sondaggi sull’esito del referendum costituzionale: il 20-21 settembre, infatti, si vota anche sul taglio dei parlamentari. Affinché la consultazione sia valida non è necessario nessun quorum e, secondo i sondaggi, il Sì dovrebbe vincere di ampia misura, con il 77,6% dei voti a fronte del 22,4% del No.

Ultimi sondaggi: i dati sui partiti

– Lega: 25,2% (+0,6)

– Partito democratico: 20,2% (-0,1)

– M5S: 15,8% (-0,8)

– Fratelli d’Italia: 15% (-0,3)

– Forza Italia: 7,1% (+0,1)

– La Sinistra: 3,6% (+0,5)

– Azione 3,1% (+0,2)

– Italia Viva: 3% (+0,3)

– +Europa: 1,9% (+0,1)

– Verdi: 1,5% (-0,2)

Fonte: Supermedia Agi-Youtrend

