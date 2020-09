Elezioni regionali 2020, Renzi: “Risultato Italia Viva straordinario” | VIDEO

Il risultato di Italia Viva alle regionali è “straordinario”: lo afferma Matteo Renzi all’indomani delle elezioni che si sono tenute in 6 Regioni e in diversi comuni d’Italia. Durante una conferenza stampa tenutasi a Montecitorio nella mattinata di martedì 22 settembre, infatti, il leader di Italia Viva ha commentato i risultati ottenuti dal suo partito nella competizione elettorale. “Il dato di Italia Viva è assolutamente positivo: abbiamo ottenuto il triplo della cifra che ci veniva accreditata dai sondaggi della vigilia”.

“Il nostro giudizio è straordinariamente positivo – continua l’ex premier – trovatemi un altro partito che si candida per la prima volta a livello territoriale e regionale e ottiene i dati di cui vi ho parlato. Italia Viva c’è ed è ancora più attraente nel Paese e in Parlamento”. Parlando della Toscana, dove il suo partito ha ottenuto il 4,5%, pari a 72.340 voti, Renzi ha dichiarato che “Italia Viva non è stata decisiva non numericamente, ma politicamente, per la selezione delle candidature, la campagna elettorale e l’enorme mobilitazione sul territorio”.

