Elezioni regionali Marche 2020 chi ha vinto: Acquaroli in vantaggio secondo gli exit poll

Elezioni regionali Marche 2020, chi ha vinto tra Acquaroli e Mangialardi

ELEZIONI REGIONALI MARCHE CHI HA VINTO – Il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli si avvia verso le elezioni regionali nelle Marche: secondo i primi exit poll è infatti in vantaggio rispetto allo sfidante Maurizio Mangialardi, sostenuto dal Pd. Acquaroli è dato al 47-51 per cento mentre Mangialardi al 34-38 per cento. Netto quindi il vantaggio del candidato di FdI, che deve tuttavia ancora essere confermato dai risultati ufficiali.

Si chiude così una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine le elezioni Regionali nelle Marche erano previste per il 2019 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma anche perché contemporaneamente si votava anche per il referendum sul taglio dei parlamentari.

AGGIUNGERE INFO SUI RISULTATI

Tutti i candidati

Erano in tutto sette i candidati alle elezioni Regionali nelle Marche per la presidenza della regione. Oltre al sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi e a Francesco Acquaroli, esponente di FdI, ecco la lista dei candidati (qui maggiori informazioni su tutti i candidati) e le liste che li appoggiavano:

Francesco Acquaroli – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Movimento per le Marche, Civici con Acquaroli (qui il suo profilo) Sabrina Banzato – Vox Populi Alessandra Contigiani – Riconqistare l’Italia Roberto Mancini – Dipende da Noi Maurizio Mangialardi – Partito Democratico, Italia Viva-PSI-DemoS-Civici Marche, Rinasci Marche, Le Nostre Marche & il Centro, Lista Mangialardi Presidente, Marche Coraggiose (qui il suo profilo) Gian Mario Mercorelli – Movimento 5 Stelle Fabio Pasquinelli – Partito Comunista



